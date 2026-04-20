Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

Kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’na gövde gösterisiyle başladı. Kayaalp, ilk maçında Ermeni rakibi Albert Vandanyan’ı sadece 78 saniyede tuş etti. Çeyrek finalde Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, 1-1 sona eren karşılaşmada yarı final biletini kaptı.

Türk güreşinin efsane ismi Rıza Kayaalp, Arnavutluk’un ev sahipliğinde bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Kariyerinde 12 kez Avrupa’nın zirvesine çıkan milli sporcu, 13’üncü şampiyonluk yolundaki ilk sınavını büyük bir üstünlükle geçti.

Kayaalp, ilk turda Ermeni güreşçi Albert Vandanyan ile karşı karşıya geldi. Rakibi üzerinde yoğun bir baskı kuran milli güreşçimiz, henüz 78’inci saniyede Vandanyan’ı tuş ederek minderden galibiyetle ayrıldı.

Rıza Kayaalp yarı finalde

Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı. Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi. İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

