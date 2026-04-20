  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

Güncelleme:

Kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’na gövde gösterisiyle başladı. Kayaalp, ilk maçında Ermeni rakibi Albert Vandanyan’ı sadece 78 saniyede tuş etti. Çeyrek finalde Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, 1-1 sona eren karşılaşmada yarı final biletini kaptı.

Türk güreşinin efsane ismi Rıza Kayaalp, Arnavutluk’un ev sahipliğinde bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Kariyerinde 12 kez Avrupa’nın zirvesine çıkan milli sporcu, 13’üncü şampiyonluk yolundaki ilk sınavını büyük bir üstünlükle geçti.

Kayaalp, ilk turda Ermeni güreşçi Albert Vandanyan ile karşı karşıya geldi. Rakibi üzerinde yoğun bir baskı kuran milli güreşçimiz, henüz 78’inci saniyede Vandanyan’ı tuş ederek minderden galibiyetle ayrıldı.

Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı. Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi. İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı
Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı
Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo..
Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo..
Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu
Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu
Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı!
Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı!
Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda!
Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda!
Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu!
Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu!
Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü
Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü
Etiketler Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası Albert Vandanyan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Uzak Şehir'in akibeti belli oldu... İzleyiciden ''final yapın bitsin'' resti Uzak Şehir'in akibeti belli oldu... İzleyiciden ''final yapın bitsin'' resti Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu! Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu! 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı! Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı! Komşuların ''halı silkeleme'' kavgası dehşetle bitti! Komşuların ''halı silkeleme'' kavgası dehşetle bitti! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi!
ABD'den AK Partili ismin vize başvurusuna ''Türkiye'ye geri dönmezsin'' reddi! ABD'den AK Partili ismin vize başvurusuna ''Türkiye'ye geri dönmezsin'' reddi! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı! Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı! Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sessiz sedasız görevinden ayrıldı TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sessiz sedasız görevinden ayrıldı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!'' Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!''