Sporting Lizbon: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Lyon kentinde çekildi. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lisbon takımıyla eşleşti.

İlk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da, rövanş maçı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Sporting Lizbon, Benfica ve Porto ile birlikte Portekiz'in üç büyük kulübünden biri. Son lig şampiyonluğunu 2002'de kazandı. Bu sezon ise ligde lider Benfica'nın 16 puan gerisinde.

Kulübün tarihinde 18 lig, 17 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası, 8 de Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu var.

1963-1964 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Portekiz ekibi en son 2004-2005 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda final oynamıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer son 32 turu eşleşmeleri ise şöyle:

Kupada son 16 tur maçları 12 ve 19 Mart; çeyrek final maçları 9 ve 16 Nisan; yarı final maçları 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta oynanacak.

Final maçının ise tarihi 27 Mayıs, yeri Polonya'nın Gdańsk kenti.

Ş**ampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Real Madrid-Manchester City**

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde ise son şampiyon Liverpool, Atletico Madrid'le eşleşti.

Kupayı en çok kazanan Real Madrid'in rakibi ise Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Son 16 turunda ilk maçlar 18, 19, 25 ve 26 Şubat'ta; rövanş maçları ise 10, 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 7, 8, 14 ve 15 Nisan.

Yarı final maçlarının tarihleri ise 28 ve 29 Nisan ile 5 ve 6 Mayıs.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu daha önce 2005'te unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Liverpool, 3-0 yenik duruma düştüğü maçta AC Milan'ı penaltı atışlarıyla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım Real Madrid.

13 kez kupayı müzesine götüren Real Madrid'i, AC Milan (7) ve Liverpool (6) izliyor.

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