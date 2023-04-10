Türkiye Trampolin Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı

Samsun'un ev sahipliği yaptığı Kulüplerarası Türkiye Trampolin Şampiyonası sona erdi.

Kulüplerarası Türkiye Trampolin Şampiyonası, 10 takımdan 120 sporcunun katılımıyla Samsun'da sona erdi. 10 kulüp ve 120 sporcunun yarıştığı Türkiye Trampolin Şampiyonası, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Yarışmaların ardından dereceye giren takım ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Yarışmaların sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Cimnastik Samsun İl Temsilcisi Salih Meriç, Yarışma Yönetmeni Rıfat Çağdaş Keskür, Uluslararası Hakem Prof. Dr. Hakan Ünal ve Milli Hakem Semih Sığırcı takdim etti.

Büyük Kadınlar kategorisinde Bornova BLD. G.S.K birinci, Demir C.S.K ikinci, İzmir Ege Kültür G.S.K üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde Şavkar C.S.K birinci, İzmir Ege Kültür G.S.K ikinci, İzmir B.Ş BLD. S.K üçüncülüğü ulaştı. Genç Kadınlar kategorisinde Samsun Cimnastik S.E.M G.S.K birinci olurken, Pema Koleji G.S.K ikinci, Genç Erkekler kategorisinde ise Bolu C.S.K birinci, Bolkar C.S.K ikinci, İzmir B.Ş BLD. S.K üçüncü oldu.