2023 yılın futbolcusu adayları belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.

İşte "2023 yılının en iyi futbolcusu" adayları:

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Victor Osimhen (Napoli)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

İlkay Gündoğan (Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Marcelo Brozovic (Al-Nassr)

Declan Rice (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)