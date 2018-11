Abdülkadir Ömür: Altyapının Trabzonspor'un geleceği olduğunu göstermek istedik

Spor Toto Süper Lig' in 13. haftasında Trabzonspor, evinde mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takımın genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Maçtan öncede dedik, kazanmamız lazım, çıkışa geçmemiz lazım. Özellikle Fenerbahçe maçı olunca Trabzon şehri, taraftarları olaya farklı bakıyor. Bizim için her şeyi unutturabilecek bir maçtı. Özellikle altyapıdan çıkan 4 arkadaş bunu konuştuk. Uğurcan, Yusuf, Hüseyin dedik ki, bu maç altyapının geleceği için çok önemlidir. Bir mesaj vermek istiyorduk. Altyapının bu takımın geleceği olduğunu dair bit mesaj vermek istiyorduk. Elimizden gelen her şeyi yapalım geri kalan takdiri ilahi dedik. Allah’a şükür bu maçı kazandık” dedi.

2-1 olunca biraz bocaladıklarını kaydeden Ömür, “Biraz stres yaptık ama bu maçı kazanacağımıza inanmıştık. Elimizden geleni yaptık. Burak Yılmaz süreci ile ilgili konuşmamız uygun olmaz. Trabzonspor tarihi için huzur vermeyici bir olay. İnşallah hayırlısı olur. Tabi makul olan Trabzonspor’dur. Bizi motivasyonumuz düştüğü zaman taraftarlarda etkileniyor. Taraftarlarımız bu olaydan sonra motivasyonumuzun, performansımızın düştüğünü düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

UĞURCAN VE HÜSEYİN: TÜRK FUTBOLUNA UZUN SÜRE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ

Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İki genç oyuncu da alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Genç kaleci Uğurcan galibiyeti ve maçın sonunda yaşanan kısa süreli gerginliği ''Bana bu şansı veren hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Sonuç önemliydi, kazanmak istiyorduk. Biz inşallah Türk futboluna uzun süre hizmet etmek istiyoruz. İnşallah bu başlangıç olur. Son dakika bana bir top geldi. Rakibi bekledim, hafif bir çarpışma ama son dakikalarda olabilen şeyler'' sözleriyle değerlendirdi.

Hüseyin Türkmen ise galibiyetle ilgili ''Süper Lig'deki ilk 11 maçına böyle başlamak önemliydi. Çok şükür iyi oynadığımı düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle kazandığımız için çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.

SOSA: FENERBAHÇE'YE OYNAMA FIRSATI VERMEDİK

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, çok fazla pozisyon ürettiklerini belirterek, “Bizim açımızdan ilk yarı güzel bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda maçın hakimiydik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı çok fazla pozisyon bulduk” dedi.

“İnsanları mutlu etmek beni gerçekten mutlu ediyor” diyen Sosa, “Tarif edilemez bir duygu. Kaptan olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaparak devam etmek istiyoruz. Maç öncesi çok özel bir şey olmadı. Hafta boyunca hocamız bize ne yapmamız gerektiğini, bu maçın şehrimiz için herkes için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hepimiz bu bilinçle sahaya çıktık. Dolayısıyla söylenecek çok az kelime vardı. Maçtan sonra inanılmaz bir mutluluk vardı. Başkanımızda geldi. Bu duyguları bizimle paylaştı” şeklinde konuştu.

Taraftarın inanılmaz olduğunu dile getiren Sosa, “Taraftarımız gerçekten inanılmazdı. Bu galibiyeti en çok onlar hak ediyordu. Özelikle son maçta aldığımız mağlubiyet sonrası bir geri dönüş yapmamız gerekiyordu. Onlara bir hediye vermemiz gerekiyordu. Bugün bunun bilinciyle sahaya çıktık. İnanılmaz bir seyirci vardı. Gol atarsınız, gol yersiniz. Bu maçın zor olacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı.