Acun Ilıcalı'dan bir transfer bombası daha

Hull City'i satın alan Acun Ilıcallı, taraftarına verdiği "deplasman maçlarına ücretsiz ulaşım" müjdesinin ardından bir de transfere imzasını attı.

Acun Ilıcalı'ının sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig'de Fenerbahçe başta olmak üzere Türkiye'den yaptığı birçok transferle kadrosunu güçlendirmişti.

Ligin 26 haftası geride kalırken, topladığı 33 puanla 15. sırada yer alan Ilıcalı'nın ekibi bir transferi daha resmen açıkladı. Championship ekibinden yapılan resmi açıklamada Brighton forması giyen Aaron Connolly'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıklandı.

22 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonun ilk yarısını Venezia'da geçirdi. Aaron Connolly, 5 maçta herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Aaron Connolly'in Brighton ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.