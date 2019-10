Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile sözleşme imzalayacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza Ağaoğlu’nun resim sergisini ziyaret etti.

Eşi ile birlikte eserleri inceleyen Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili ekipte forma giyen futbolcular Jose Sosa ve Filip Novak ile sözleşme yenileyeceklerinin altını çizen Başkan Ağaoğlu, “Oyuncularla görüştük. Sosa ve Novak'la sözleşme yenileyerek yolumuza devam edeceğiz. Sosa, hemen hemen sezon başından beri eleme maçları da dahil olmak üzere inanılmaz performans ortaya koydu. Kaptan gibi kaptan. Boşuna 'Maestro' dememişler adama. Geldiğimiz noktada çok büyük emeği var. Ayrıca bir kaptan olarak, sıkıntı yaşadığımız dönemde çok aktif rol oynadı, takımın toparlanmasına yardımcı oldu. Yerli oyuncular tarafında da Uğurcan Çakır çok aktif rol oynadı. Birkaç oyuncunun liderliğinde takımın bu havasının bozulmaması için çok çaba sarf ediyorlar. Hocamız, 'bazı oyunculara çok yüklendik, haklarını helal etsin' diyor ama ben başta hocamız olmak üzere, bütün takım bu ortaya koydukları performanstan dolayı, çabadan dolayı teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler, diyorum” şeklinde konuştu.

"KARAKTER OLARAK ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Sezon başından beri maç yoğunluğundan dolayı sakatlıklar yaşadıklarını ifade eden Başkan Ağaoğlu, “Biz sezon başından beri çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Sakatlıklarla birlikte bocalama dönemi oldu ama takımımız çok güçlü. Özellikle karakter olarak çok güçlüyüz. Yeni transferlerimiz de öyle. Takıma çok kısa sürede adapte oldular. Geçenlerde çok güzel bir yorum okudum, bizim takımımızda formsuz oyuncu olabilir ama takım için savaşmayan bir oyuncu bile yok” açıklamasını yaptı.

"AİLE GÖRÜNTÜMÜZ VAR"

Özellikle yabancı oyuncuların takım içinde bir aile havası yakaladıklarının altını çizen Ahmet Ağaoğlu, “İstediğiniz yabancıyı parayı verip getirebilirsiniz. Asıl oyuncu geldikten sonra iş başlıyor. 9 ayrı milletten oyuncuyu bir araya getirip bir takım oluşturmak için çok farklı faktörlere ihtiyacınız var. Teknik heyetimizle, yönetimimizle, altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla bugün takım olarak bir mücadele veriyoruz. Bugün ortaya çıkan sonuca bakarsak, bu kriterlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. İki sene önceki Sosa'ya bakın, bugünkü 'Maestro'ya bakın. Hepsinin bir lakabı var. Sosa'ya 'Maestro', Obi Mikel'e 'Legend', Sörloth da taraftarımızın tabiriyle 'Kuzeyin kralı' ya da 'Buz adam', Nwakaeme biliyorsunuz 'Beyin'. Bunlar çok iyi bir takım oluşturdular. Çok iyi bir havaları var. Arkadaş grubunun ötesinde bir aile görüntüsü var. Önemli olan bunu muhafaza etmek” diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN MALİ DİSİPLİN"

Kulübü mali açıdan da geçmiş dönemlere göre rahatlattıklarını ifade eden bordo-mavililerin başkanı, “Dikkatlerden kaçmaması gereken şey, mali disiplin. 1 milyar 200 milyon liranın üzerine çıkan borcu son 3-4 ay içinde 840 milyon liralara çektik. Oyuncuların, idari kadronun maaşlarını günü gününe ödeyen bir takım haline geldik. Yönetim olarak da asli görevimiz buydu. Bunu başaramasaydık diğer tarafta kopuklukların olmasının önüne geçemezdiniz. Bu noktaya kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonrada gerisini getiririz” dedi.

"HER RAKİBE SAYGI DUYUYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Krasnodar mücadelesinin sorulması üzerine Ağaoğlu, “Oynanmamış hiçbir maçının sonucunu söyleyemiyorum. Zorlu mücadeleler. Her şeyden önce Allah futbolcularımızın yardımcısı olsun. Her maça ayrı hazırlanıyoruz. Her rakibe büyük saygı duyuyoruz. Asla maç ayrımı yapmıyoruz. İyi bir hocamız, teknik heyetimiz, yönetim kurulumuz, futbolcu kadromuz var. Bu kadro taraftarıyla bütünleşti. Taraftarımızın desteği her sene artıyor. Bu sene 32 bin kombine sattık, bu Trabzonspor'un tarihinde bir rekor. Çok büyük taraftar desteği var. Bu taraftar ve camia desteği devam ettiği sürece Trabzonspor zaten ileriye dönük olarak, sürdürebilir başarıların her zaman içerisinde yer alacaktır” diye cevap verdi.

"SÜREKLİ OYUNCU İZLİYORUZ"

Devre arası transfer döneminde nasıl bir politika izleyeceklerine ilişkin olarak da Ahmet Ağaoğlu, “Devre arasına daha 10 lig maçımız var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Biz sürekli oyuncu izliyoruz. Bu, devam eden bir süreç. İzleme ekibimiz 2-3 ayrı ülkede çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası, sezonu sonu, ne zaman olur bilemem. Ligi nerede bitireceğiniz önemli. Devre arası mücadelenin hangi basamağında olacağınız ve ne tür oyunculara ihtiyacınızın olacağı önemli. İyi raporlamalar oluyor. Gelmeden önce eleştirilen Sörloth'tu. Bugünkü performansına baktığınızda nasıl bir oyuncu olduğunu zaten ortaya koyuyor. Oyuncu alabilirsiniz ama o oyuncuyu oynatabilmek, ailenin içine çekebilmek önemli. Örneğin Obi Mikel bu süreci çabuk atlattı. Aynı şekilde Sörloth'ta. Sturridge'yi de çok iyi anlamak lazım. 90 dakika basan bir adam değil ama top ayağına geldiğinde inanılmaz şeyler başaran biri. Futbolda nadiren rastladığımız hareketleri yapan, çok klas bir oyuncu. Ceza sahasının etrafında topu istediği noktaya atabilme yeteneğine sahip nadir oyunculardan birisi. Son maçta 25-30 dakika aktif rol aldı, maçın neticesini belirledi. Çaykur Rizespor maçında yine aynı şekilde. Uyum süreci onun biraz daha uzun oldu, duygusal bir oyuncu. İnşallah, performansını artırarak devam edecek o zaman daha tehlikeli bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.