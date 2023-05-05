Ahmet Nur Çebi'den sert sözler: Ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray maçından önce hakem atamalarıyla ilgili, Ali Şansalan'ın atanmasıyla ilgili, yazar ve çizerlerden kamuoyuna verdiği mesaj açıktı. Biz de bu konuyla ilgili gereken açıklamayı yaptık. Durumun bizim tarafından yapılmadığını dile getirdik. Karşı taraf sistematik bir şekilde hakemi baskı altına almak için bunu yaptılar. Karşı taraf Ahmet Nur Çebi'nin isteğiyle Ali Şansalan'ın bu maça atanacağı iddia edildi. Bu kasıtlı olarak hakemi etki altına alınmak için yapılan bir hareket. Beşiktaş'ın aleyhine, Galatasaray'ın lehine kararlar verilsin diye algı yapıldı.

"ALİ ŞANSALAN'A BASKI YAPILDI"

Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşviklerle ve primlerle maç almak gibi bir kültür yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı. Takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Bize verilen altı sarı kart verildi. Biz de bu durumdan sonra TFF'den ceza aldı.

"BENİM YÖNETİCİM TEHDİT EDİLDİ"

Asbaşkanımız Serhan Çetinkaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız.

"GALATASARAY DEPREM DÖNEMİNDE BANA LİNÇ OPERASYONU YAPTIRDI"

Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız!

"KİMSEYİ TACİZ EDEREK DOĞRU YOLA GETİRME ÇALIŞMASI İÇERİSİNDE OLAMAZSINIZ"

Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil.

METİN ÖZTÜRK'E SERT SÖZLER

Metin Öztürk'ün açıklamalarını gördüm, bu iki yüzlülüktür. 'Babası, Dursun Özbek'i aradı' diyor. Bu yalan. Dursun Özbek aradı! 'Başkan konuşur, konu kapanır' diyorsun, peki sen neden konuşuyorsun? İşiniz bittiyse sen neden konuşuyorsun? Kimi densizlikle suçluyorsun? Kimsin sen?

"ALİ KOÇ İLE İLİŞKİMİZ, KOÇ AİLESİ İLE ALAKASIZ. SADECE BAŞKANLIK DÜZEYİNDEDİR"

Eray Yazgan diye bir Genel Sekreter, Koç ailesinin bizimle ilgili sponsorluğuyla ilgili konuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı. Şirketin başında olan Rahmi Koç! Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuştur. Bizim için de çok da değerli bir insandır. Bizim, Koç ailesiyle olan ilişkimiz 1957 senesinden bu yana devam etmektedir. Ali Koç ile ilişkimiz, Koç ailesi ile alakasız. Sadece başkanlık düzeyindedir.

"Karşı kıyı" diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Sayın Dursun Özbek, ekibinize de söyleyin bu söylemlere gerek yok. 14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz. Bizim çok şükür Galatasaraylı sponsorum da yok. Olmayacak!

"GAZİANTEP VE HATAY ÇEKİLİNCE, MAŞALLAH KOALİSYON OLDUNUZ"

Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık!

"İŞLERİNE GELDİĞİNDE ÇOK GÜZEL KOALİSYON KURARLAR"

Hakem konusunda da koalisyon var! Eski hakemler gönderildi, bunlar itiraz etti. Bu hakemler geri geldi 'İyi oldu' dediler. Ben kabul etmedim, ama şimdi yine bunlar itiraz ediyor. İşlerine geldiğinde çok güzel koalisyon kurarlar! Biz dostuz, koalisyon değiliz! Kimse bizi kavga ettirmesin! Herkese gereken cevabı veririz. Susuyorsam, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten terbiyesinden susuyorum!"

"HEP MHK SUÇLU, TFF'NİN HİÇ SUÇU YOK YANİ"

Bu iş MHK ile çözülmeyecek! 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani! Belki siz yanlış atama yaptığınız için sizin değişmeniz gerekir!

"ÇÖZEMİYORSANIZ, GİTMEYİ BİLMENİZ LAZIM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor! Bugüne kadar göremedim! Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Edep ve adap bunu gerektirir!

Kurulların adaletli olduğunu göstermeleri lazım! Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir.

"TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ, BİZE EL VE PARMAK KALDIRDI"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor. Rica ediyorum bu algıyı değiştirin. Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!

"TEKLİF EDİYORUM, İKİ MAÇLARINI EŞİTLİK AÇISINDAN DEPLASMANDA OYNAMAYI KABUL ETSİNLER"

Biz 5 puan istemiyoruz! UEFA diyor ki, 'Bir takım o sene oynanan oyundan çıkarsa, onun maçları oynanmamış kabul edilir.' Gaziantep ve Hatay dışarıda kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray, benden daha az deplasmana gitti. Teklif ediyorum, iki maçlarını eşitlik açısından deplasmanda oynamayı kabul etsinler! Haydi yapsınlar, hodri meydan! Haydi deplasmanları eşitleyelim! Deplasman yoksa o zaman gidelim her maçı Ankara'da oynayalım! Demek deplasman önemli! Sen benim hakkımı nasıl gasp ediyorsun?

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY KOALİSYONU BU HAKEMLERİN GERİ GELMESİNİ İSTEDİ"

Ali Şansalan en iyi hakemlerden biri. Halil Umut Meler'i en kritik maça atıyorsunuz! Bu adaletsizlik nasıl son bulacak? Bu arkadaşlar gitsin diyoruz, göndermiyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyonu bu hakemlerin geri gelmesini istedi. 19 kulüp hakemlere sallıyor, bir tek ben hariç! Siz istediniz bu hakemlerin kalmasını, şimdi hangi hakla şikayet ediyorsunuz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor! Konuşmanız gereken günlerde konuşmadınız, bugün konuşmayacaksınız! Bu ne lahana, bu ne perhiz!"

"LİGİN TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ ADAY OLURSA DESTEKLEMEYECEĞİM"

Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede! MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli.

"AHMET NUR ÇEBİ SONRADAN HAKLI ÇIKAN DİYE SOYADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM"

Hep haklı çıkıyorum. Soyadımı değiştireceğim. Ahmet Nur Çebi Sonradan Haklı Çıkan diye değiştireceğim.

"GALATASARAY BİR SEKTÖR YARATTI. EVDE OTURUYORLAR, TROLL OLARAK PARA KAZANIYORLAR"

Galatasaray bir sektör yarattı. Evde oturuyorlar, troll olarak para kazanıyorlar. Benim troll hesaplarım yok. Diğerleri kullanıyor. Benim zaten trollere verecek param yok.

TFF BAŞKANI OLMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Beşiktaş Başkanı olarak devam etmek istiyorum. Beşiktaş'a başkan olmaktan keyif alıyorum.

"NE YÖNETİCİMİ, NE HOCAMI, NE DE TARAFTARIMIZ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM"

Hepsi Beşiktaş'ın elemanıdır ama benim değil. 2.000 çalışanım var. Onları eleman gibi göremem. Onlar benim çalışma arkadaşım. Biz bir aileyiz. Ne yöneticimi, ne hocamı, ne de taraftarımız hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım.

"YÖNETİCİLERİM, HOCAM VE OYUNCULARIMLA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Olağanüstü şartlar gerçekleşmediği sürece, yöneticilerim, hocam ve oyuncularımla devam etmeyi düşünüyorum. Gerekmedikçe bir değişiklik olmayacak. Bir hata varsa, ben de sorumluyumdur. Başarısızlıkta ben suçluyum, bunu bilerek çalışıyorum.

"30 YILLIK DOSTUNUN ÇOCUĞUNU AŞAĞIYA ÇEKEBİLMEK İÇİN 'ZENGİN ÇOCUĞU' DİYOR"

Dursun ağabeyi iyi tanırım, çok takdir ettiğim geçmişi var. Anadolu'dan gelmiş, zorluklarla okumuş. Çok da ilginç bir hikayesi var. 30 yıllık dostunun çocuğunu aşağıya çekebilmek için 'Zengin çocuğu' diyor. Zenginlik suçsa, bunu Anayasa'ya koysunlar. Zengin-fakir, kadın-erkek... Hepsinin bu yaşamda bir yeri var. Dursun Bey de zengin, oğlu da zengin. O zaman oğlu Galatasaray'da bundan sonra yer almasın. Erden Timur da çok zengin! Gerçi herkesle iş ilişkisi var, altıyla, üstüyle... Sanırım Dursun Özbek yanlış bir ifade kullandı.

"TARAFTARA HOŞ OLSUN DİYE KAVGA MESAJI VERMEM! BUNA SONA VERELİM"

Dursun Özbek'in 'Şampiyon belli' sözüne katılmıyorum. Sayın Galatasaray Başkanımız hiç tarzı olmayan bir durumda, nedenini anlamış değilim! İlk gördüğümde de kendisine soracağım. 'Sen çok mütevazi biriydin, sana ne oldu?' diyeceğim. Tribünlere oynamaktan vazgeçelim. Yöneticiler olarak çok yakın aile ve iş ilişkilerimiz var. Taraftara hoş olsun diye kavga mesajı vermem! Buna sona verelim.

"HAKEMLERİN DEĞİŞMESİ YETMİYORSA, HEPSİ GİDECEK"

TFF'nin baştan aşağıya değişmesi lazım. Abdurrahman Arıcı'nın açıklaması, diğerlerinin açıklaması... Demek bir sorun var. Sorunu yaratanlarla hesaplaşmalıyız. Hakemlerin değişmesi yetmiyorsa, hepsi gidecek. Gerekiyorsa biz de gidelim! Sadece kulüpler kalsın.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TEKLİF EDİYORUM, HAYDİ DEPLASMAN SAYILARIMIZI EŞİTLEYELİM"

Beşiktaş şampiyon olunca 'Lig tescil edilsin', Galatasaray olursa tescil edilmesin' diyecek biri değilim! Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif ediyorum, haydi deplasman sayılarımızı eşitleyelim! Bekliyorum cevaplarını.

"UEFA'YA BAŞVURACAĞIZ. ANCAK UEFA, TFF'NİN KARARINI DEĞİŞTİREMEZ"

UEFA'ya başvuracağız. Ancak UEFA, TFF'nin kararını değiştiremez. Sadece görüş belirtebilir. UEFA zaten görüşünü belirtmiş! Bir kez daha soracağız.

"BİR DAHA BEŞİKTAŞ'IN SPONSORLARINI AĞZINIZA ALMAYIN"

Galatasaray ve Fenerbahçe koalisyonu, deprem sırasında bana saldırttı! Siz koalisyonsunuz! Bir daha Beşiktaş'ın sponsorlarını ağzınıza almayın. Bundan sonra sözüm çok ağır olur. O zaman siz NEF Stadyumu ile ilgili açıklamayı yapın.