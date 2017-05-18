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  5. 18 Mayıs 2017 22:33

Bayern Münih Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Guinness Rekorlar Kitabı'na gir

Bayern Münih Guinness Rekorlar Kitabı'nda
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında üst üste 16 galibiyet elde eden Bavyera ekibinin, bu başarısıyla rekorlar kitabına girmeye hak kazandığı bildirildi.

 Kupa 1'de 17 Eylül 2014'ten 15 Şubat 2017'ye kadar sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih Kulübü adına ödülü, takım kaptanı Philipp Lahm ve Thomas Mülleraldı.

Sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacak Lahm, bu tür rekorların sürekli elde edilmediğini belirterek, "Benim için ilk oldu." dedi.

Müller de sertifikayı özel bir yere koyacaklarını ifade etti.

2015 yılında oynadığı bir karşılaşmada 9 dakikada 5 gol atan Bayer Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski ve Bavyera ekibinde üst üste forma giydiği 56 maçta yenilgi yaşamayan Jerome Boateng, daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

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