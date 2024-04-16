Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor iddiası
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Sezon başında Manchester United'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Altay Bayındır'ın Süper Lig'e geri döneceği öğrenildi.
Altay Bayındır adım adım Türkiye'ye geliyor. Manchester United ile ligde henüz forma şansı bulamayan milli oyuncunun gemileri yaktığı öğrenildi.
TRABZONSPOR DEVREDE
Trabzonspor'un Altay Bayındır ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı ifade edildi. Sezon sonunda Uğurcan Çakır ile yollarını ayırmaya karar veren bordo-mavililer, eksiğini Altay Bayındır ile kapatacak.
MANCHESTER UNITED SICAK
Manchester United'ın da Altay Bayındır'ı göndermeye sıcak baktığı ve 3 milyon euro gibi bir bedeli kabul edeceği gelen haberler arasında...
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