Arda Güler neden forma şansı bulamadı ? Ancelotti açıkladı

Dün akşam Real Madrid ile Rayo Vallecano maçında forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktörü Ancelotti'den açıklama geldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler‘e Rayo Vallecano maçında şans vermemesinin nedenini açıkladı.

Arda’nın ilk kez bir maç kadrosunda yer aldığı maçta Real Madrid golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Real Madrid bu sonuçla puanını 29’a yükseltirken liderlik koltuğunu Girona’ya kaptırdı.

NTV’de yer alan habere göre Ancelotti, Arda’nın neden oyuna alınmadığıyla ilgili “Arda Güler’i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak” diye konuştu.

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü sahasında Braga’yı konuk edecek. Arda Güler’in bu maçın kadrosunda da olması bekleniyor.