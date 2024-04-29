Arda Güler'e 50 milyon euroluk çılgın teklif

Real Madrid formasıyla ilk golünü atan milli futbolcu Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Newcastle United'ın Arda Güler için 50 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştığı maça ilk 11’de başladı. Milli yıldız attığı golle takımının müsabakayı 1-0 kazanmasını sağlarken aynı zamanda maçın da oyuncusu seçildi.

Türk futbolcu, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı. Arda'nın ilkinde olduğu gibi ikinci golünü de sağ elini kalbine götürerek ve sol işaret parmağını havaya kaldırarak kutlaması ve bu hareketi sembolü haline getirmesi dikkati çekti.

La Liga'da 33. haftanın açılış maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaşan Real Madrid puanını 84'e çıkardı.

ANCELOTTI, ARDA GÜLER'İN GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Maçın ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Arda’nın geleceği hakkında, "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak” dedi.

ARDA GÜLER İÇİN 50 MİLYON EURO

Milli futbolcunun takımda kalacağı açıklanırken İspanyol basınından Defansa Central’da yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuyu transfer etmek için 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇEBİLİR

Haberde, Real Madrid'in transfer planlamasında Arda Güler'in de adından söz edilebileceği yazıldı. Eğer transfer gerçekleşirse milli futbolcu, 34 milyon euroya Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan Arda Turan’ı geride bırakıp en çok bonservis ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Arda Güler, forma giydiği 8 maçta 166 dakika süre alırken 2 de gol attı. Milli futbolcunun takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.