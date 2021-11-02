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Art arda gelen sakatlıklardan sonra Fenerbahçe'de kim kaptan olacak?

Art arda gelen sakatlıklardan sonra Fenerbahçe'de kim kaptan olacak?

Konyaspor deplasmanında Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'ın sakatlanması, Mesut Özil'in de henüz tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle kaptan eksikliği yaşanıyor.

Konyaspor deplasmanında Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'ın sakatlanması, Mesut Özil'in de henüz tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle kaptan eksikliği yaşanıyor.

Antwerp deplasmanında kimin birinci kaptan olacağı merak ediliyor. Son 2 yıldır takımda güçlü bir kaptan modeli de çıkmadı.

Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Gustavo, Mesut Özil ve Altay arasında sürekli gidip gelen kaptanlık bandı bir türlü esas liderle buluşamadı.

Takımın başarılı yıllarında aynı zamanda milli takımda da kaptanlık yapan Rüştü Reçber, Ogün Temizkanoğlu, Ümit Özat, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi isimler vardı. Ayrıca kulübün efsanelerinden Alex de Souza da saygı duyulan, güçlü bir liderdi.

Etiketler fenerbahçe gustavo mesut özil
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