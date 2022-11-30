Avustralya, adını son 16'ya yazdırdı

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, son maçta Danimarka'yı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası D Grubu'nda son maça grup ikincisi olarak çıkan Avustralya, kritik maçta Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve yerini koruyarak son 16 turuna kalmayı başardı. Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Mathew Leckie kaydetti.

Bu skorla grupta puanını 6'ya yükselten Avustralya, Fransa'nın ardından ikinci olarak gruptan çıktı. Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen'in forma giydiği Danimarka ise 1 puanla grup sonuncusu oldu.