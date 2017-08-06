Barcelona PSG'den intikam alacak !

Fransa ekibi Paris Saint Germain’de forma giyen Julian Draxler’in menajerinin Barcelona havaalanında görülmesi transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
Alman gazetesi Bild’e göre, Draxler’in menajeri Roger Wittmann, Katalan ekibinin yöneticileriyle transfer görüşmesi gerçekleştirecek.
Neymar’ın 222 milyon Euro bedelle PSG’ye transfer olmasının yaralarını sarmak isteyen Barcelona’nın 23 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
Geçen sezon ara transferde 40 milyon Euro’ya Wolfsburg’dan transfer edilen Alman futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
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