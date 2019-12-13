  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 13 Aralık 2019 13:55

Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.

HAFTANIN İLK 11'İNDE YER ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

"Belec (Apoel), Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (Lask), Clichy (Başakşehir), Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan), Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)"

(İHA)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Medipol Başakşehir , Bu başlık Galatasaraylıları kızdıracak , UEFA Avrupa Ligi , Gael clichy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM