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Beşiktaş Galatasaray debrisi öncesi yapay zekadan skor tahmini!

Beşiktaş Galatasaray debrisi öncesi yapay zekadan skor tahmini!
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi için yapay zeka tahminde bulundu.

Süper Lig'de 3 Mart akşamı Beşiktaş ve Galatyasaray kazanmak için mücadele edecek. Mücadele öncesi Google'ın yapay zeka uygulaması, derbinin sonucunu tahmin etti.

İki takımın da hayati bir maça çıkacağını belirten yapay zeka, derbinin 2-2 biteceği tahmininde bulundu.

Yapay zekanın tahmini şöyle;

"Maçın 2-2 berabere bitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray hücumda etkili olmasına rağmen, savunma zaafları var. Bu nedenle, bol gollü bir maç olabilir."

İnönü Stadyumu'nun yıkılması ile inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 15 kere ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş, evinde oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a hiç mağlup olmadı.

Yeniçağ

Etiketler beşiktaş-galatasaray Beşiktaş edrbi yapay zeka
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