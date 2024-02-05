Beşiktaş genç futbolcunun transferini açıkladı

Beşiktaş, Emrecan Bulut’un Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Beşiktaş’ın yaz transfer sezonunda Somaspor'dan 211 bin euro bedelle transfer edilen Emrecan Bulut, siyah-beyazlı takımda yeterince forma şansı bulamamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralık olarak transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. mrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Beşiktaş formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu sol ve sağ kanat ile forvet mevkilerinde forma giyebiliyor.

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