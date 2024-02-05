  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş genç futbolcunun transferini açıkladı

Beşiktaş genç futbolcunun transferini açıkladı

Beşiktaş genç futbolcunun transferini açıkladı
Güncelleme:

Beşiktaş, Emrecan Bulut’un Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Beşiktaş’ın yaz transfer sezonunda Somaspor'dan 211 bin euro bedelle transfer edilen Emrecan Bulut, siyah-beyazlı takımda yeterince forma şansı bulamamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’a kiralık olarak transfer oldu.

 BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. mrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Beşiktaş formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu sol ve sağ kanat ile forvet mevkilerinde forma giyebiliyor.  

 BEŞİKTAŞ'TAN AYRILANLAR

Jean Onana- Marsilya (kiralık)

Rosier - Nice (kiralık)

Eric Bailly (Sözleşmesi feshedildi)

Kerem Atakan Kesing - Sivasspor (kiralık)

Ahmet Gülay - Alanya Kestel (kiralık)

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer Emrecan Bulut
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin doğal akvaryumu koruma altına alındı: Dalış yasak! Türkiye'nin doğal akvaryumu koruma altına alındı: Dalış yasak! Mahkemeden emsal saç ekimi kararı! Ücret iadesi yapılacak Mahkemeden emsal saç ekimi kararı! Ücret iadesi yapılacak En düşük emekli maaşı yeni iddia En düşük emekli maaşı yeni iddia Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali var Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali var Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa… Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa… Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti İstanbul için bir anket daha açıklandı: Fark 2 puandan az İstanbul için bir anket daha açıklandı: Fark 2 puandan az Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı TUİK verileri açıkladı: İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan ürünler TUİK verileri açıkladı: İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan ürünler