Beşiktaş'ta Brahimi sesleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için erkenden harekete geçti. 2 sezon önce Benfica'dan kiraladığı Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimali üzerine çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, alternatifini yine Portekiz'den buldu.

BRAHIMI İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Portekiz'de yayın yapan spor gazetesi Record'un haberine göre Beşiktaş, sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunan Anderson Talisca'nın yerine düşündüğü Portolu Brahimi için nabız yoklamaya başladı.

BRAHIMI DA BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın transfer teklifi hazırladığı da öne sürülürken, 28 yaşındaki Brahimi'nin daha önce karşı karşıya geldiği siyah beyazlı ekibin oynadığı futboldan ve taraftarından etkilendiği, transfere de sıcak baktığı belirtildi.

1.75 boyundaki Brahimi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon € civarında. 1990 doğumlu olan Cezayirli futbolcu, daha önce Rennes, Clermont, Granada formaları giydi.

Porto'da 4. sezonunu geçiren Brahimi, skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Orta sahanın her tarafında forma giyebilen. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maçta 11 gol atarken 7 de asist yaptı.

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