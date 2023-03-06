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Bursaspor Amedspor maçından yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursaspor Amedspor maçından yeni görüntüler ortaya çıktı
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Birçok olayın yaşandığı Bursaspor Amedspor maçının yankıları sürerken, sosyal medyaya düşen bir görüntü gündem oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Bursaspor olurken, karşılaşmada yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.

SAPANLA YABANCI MADDE ATTI!

Maç öncesi iki takım futbolcuları arasında ciddi gerginlik yaşanırken, tribünde yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir Bursaspor taraftarının stada sapan soktuğu ve bu sapanla sahaya yabancı madde fırlattığı görülürken, gündem oldu.

BAKAN SOYLU: KAMU GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINMIŞTIR

Bazı Bursaspor taraftarları “Beyaz Toros", "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve Kurtlar Vadisi'nde Yüksel Arıcı'nın hayat verdiği "Pala" karakterinin pankartlarını açılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan hemen açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.” dedi.

Etiketler bursaspor amedspor görüntü
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