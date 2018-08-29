Comolli’den basın toplantısında çarpıcı sözler !

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transferler Michael Frey ve Diego Reyes için imza töreni düzenleniyor. Törende Frey ve Reyes’in yanı sıra Damien Comolli de yer alırken; transfer süreçleri ile birlikte sarı-lacivertlilerin gündemi de konuşuluyor.

Damien Comolli, “Her iki oyuncunun da takıma katılmasından dolayı çok mutluyum. İkisi de çok değerlenecek. Onları aldığımız için mutluyum” sözleriyle toplantıyı açarken Diego Reyes, “Dünya Kupası’ndan önce Cocu beni PSV’ye istemişti. Kısmet Fenerbahçe’ye oldu. Benim için en doğrusunun Fenerbahçe olduğunu biliyordum. İsteğim gerçekleştiği için de çok mutluyum” dedi. Frey ise “Diğer iki santrfor da çok yetenekli ve kariyerlerine saygı duyuyorum. Onlarla birlikte çalışarak en iyisini yapacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Diego Reyes’e yöneltilen “sakatlık” sorusunda araya giren Comolli, “Diego hakkında çıkan yalan yanlış haberlerden dolayı gerçekten çok rahatsızım. Size birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Real Sociedad’da 38 maçın 31’inde; Espanyol kariyerinde ise 38 maçın 34’ünde yer almış durumda. Porto döneminde ise 48 maçın 47’sinde yer aldı. Diego’nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Porto ile sözleşme yenilemememin tek sebebi benim istememiş olmam’

Diego Reyes: “Bu yanlış haberlerin (sakatlık iddiaları) nereden çıktığını bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilemememin tek sebebi benim istememiş olmam. Porto’da bana görev verildiğinde oynuyordum. Oynamama sebebim hocanın tercihiydi. Avrupa ve kendi ülkemden birçok teklif aldım ama ben Fenerbahçe’yi tercih ettim. Çünkü oynamak istediğim kulüp burası.”

Michael Frey: “Sahadaki Frey ile saha dışındaki Frey 2 farklı insan. Biliyorum ki burada çok ateşli bir atmosfer var. Fenerbahçe taraftarı inanılmaz. Onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Çift santrfor oynadığım, tek olduğum ya da forvet arkasında oynadığım maçlarım oldu. Son karar hocamızın olacaktık. Fenerbahçe çok büyük ve çok güzel bir kulüp. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da bilinen bir kulüp. Her gün çok çalışacağım ve herkes görecek burada neler yaptığımı.”

‘Halen 2 ya da 3 farklı pozisyona oyuncu bakmaktayız’

Damien Comolli: ” Kendi kurallarımız var transferde. Fakat bir de uygulamamız gereken başka kurallar da var. Önemli olan oyuncuları izlemenizdir. Ancak istediğiniz kadar izleyin getiremediğiniz sürecek bir anlamı yoktur. Yaptığımız hiçbir transfer son dakika transferi değil. Diego istediğimiz 2 veya 3 numaralı stoperdi. Kulüpler arasında bir rekabet söz konusuydu, o yüzden Diego transferi haftalar aldı. Sol ayaklı Hasan Ali ve İsmail var bizde. Sol ayaklı oyuncu getirmek istiyoruz evet ama zorunluluk değil şu an. Diego hem sol stoper hem sağ stoper oynayabiliyor, bu özellliği çok faydalı olacak. Takıma katmak istediğimiz 7 oyuncuyu kadroya katmışız. Bence bu önemli bir şey. Transfer dönemi halen devam ediyor. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen 2 ya da 3 farklı pozisyona oyuncu bakmaktayız.”

Damien Comolli: “Giuliano ve Josef de Souza’nın geç satışları nedeniyle transferlerde bir rötar oluştu.”

‘Cocu’yla fantastik bir ilişkimiz var’

Damien Comolli: “Bu haberler doğru değil. Çok uyumlu çalışıyoruz. Phillip Cocu ile muhteşem bir ilişkimiz var. Sayısız yemek yedik Fenerbahçe için ne yapabileceğimiz için birlikte düşünüyoruz. Tanıdığım en iyi insanlardan birisi. Aramızda çok saygı dolu bir diyalog var. Böylesine iyi bir hoca ile çalıştığım için çok mutluyum.”

Damien Comolli: “Şu an bankada paramız var ama biz UEFA ile işbirliği yapmaktan dolayı mutluyuz.”