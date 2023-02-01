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Cristiano Ronaldo o hareketi ile yine gündem oldu

Cristiano Ronaldo o hareketi ile yine gündem oldu
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Ronaldo'dan yeni bir hamle geldi.

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra astronomik bir rakamla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Ronaldo hayranlarını şaşırtmıştı. Yaptığı bu tercihle zaten gündemde olan Ronaldo'nun son hareketi paylaşım rekorları kırıyor.

TAKIM ARKADAŞLARINA 'YALLAH' DİYE BAĞIRDI

Al Nassr'ın Al Ittifak ile karşılaştığı maç öncesi tünelde takım arkadaşlarına 'yallah' şeklinde seslenen Ronaldo'nun o tavrı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Arapça haydi anlamına gelen 'yallah' kelimesini kullanan Ronaldo'nun o anları paylaşım rekorları kırıyor.

Etiketler ronaldo yallah hareket
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