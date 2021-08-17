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Cristiano Ronaldo transfer iddialarına yanıt verdi

Cristiano Ronaldo transfer iddialarına yanıt verdi

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, son günlerde hakkında çıkan transfer haberlerini sosyal medya hesabından yanıtladı.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ismi son günlerde Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile anılıyor. 

Dış basından üst üste gelen transfer haberleri sonrası Portekizli yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

 "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, ismi geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlık.

Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler; hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde."

36 yaşındaki Ronaldo'nun 2022 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunuyor.

Etiketler ronaldo açıklama transfer
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