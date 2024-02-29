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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba futboldan men edildi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba futboldan men edildi
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıkarken, 4 yıl futboldan men cezası verildi.

İtalya Anti Doping Komitesi, yıldız futbolcu Paul Pogba'ya ceza verdi. İtalyan kaynaklarına göre Juventus'ta forma giyen ve doping testi pozitif çıkan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan uzun bir süre ayrı kalan Paul Pogba'nın, 2023-2024 İtalya Serie A'nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıkmıştı.


Pogba'nın İtalya Anti Doping Komitesi tarafından yapılan ikinci testi de pozitif bulgulara rastlanmıştı.

Etiketler Futbol men pobga
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