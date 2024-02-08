Dünyanın en iyi ligleri açıklandı: Türkiye 3 sıra birden yükseldi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2023 yılının en iyi liglerini açıkladı. Süper Lig 3 basamak yükselerek 12. sıraya yerleşti.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2023 yılının en iyi liglerini listeledi.
Sıralanan yeni listede geçen sezon 15. sırada bulunan Süper Lig 3 basamak birden yükselerek listeye 12. sıradan dahil oldu.
İşte güncel sıralama;
1- İtalya Serie A: 1619.5 puan (2022'de 5.)
2- İngiltere Premier Lig: 1567 puan (2022'de 2.)
3- İspanya LaLiga: 1447 puan (2022'de 3.)
4- Brezilya Serie A: 1290.5 puan (2022'de 1.)
5- Almanya Bundesliga: 1282.75 puan (2022'de 4.)
6- Fransa Ligue 1: 1143.25 puan (2022'de 6.)
7- Portekiz Süper Ligi: 1097 puan (2022'de 7.)
8- Hollanda Eredivisie: 1049.75 puan (2022'de 8.)
9- Belçika Pro Lig: 1004.75 puan (2022'de 14.)
10- Arjantin Premier Ligi: 966.5 puan (2022'de 9.)
11- Kolombiya Categoria Primera A: 877.5 puan (2022'de 12.)
12- Türkiye Süper Ligi: 838.25 puan (2022'de 15.)
13- Paraguay Primera Division: 802 puan (2022'de 10.)
14- Çekya 1. Ligi: 784.25 puan (2022'de 22.)
15- Yunanistan Süper Ligi: 762.75 (2022'de 25.)
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