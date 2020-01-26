Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Fenerbahçe’nin golcü ismi Vedat Muriqi, Başakşehir karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından FBTV’nin canlı yayınına katıldı. Golcü futbolcu Başakşehir’e attığı golü Elazığ depreminde hayatını kaybeden Miraç Can Dişli’ye hediye ettiğini açıkladı.

İŞTE VEDAT MURİQİ'NİN AÇIKLAMALARI:

"Elazığ’da Malatya’da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişli’ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum."

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Elazığ’da dün yaşanan 6,8 şiddetinde deprem sonrası 12 yaşındaki Miraç Dişli 12 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmış, ancak hastanede hayatını kaybetmişti. Arama-kurtarma ekipleri, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin'de yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın enkazının altındaki baba Meriç Dişli, anne Pınar Dişli ve Miraç’a ulaşmıştı. Annesinden sekiz dakika sonra enkaz altından sağ çıkarılan Miraç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

