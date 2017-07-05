Emenike resmen Olympiakos'da !

Olympiakos, Emenike transferini resmen açıkladı. Yunan kulübü, Nijeryalı golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına 2.5 milyon euro girecek. Emenike ise yıllık 2 milyon euro kazanacak.

Yunan kulübü Nijeryalı golcüye 2+1 yıllık sözleşme imzalattı... Olympiakos bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro ödeyecek. Emenike ise yıllık 2 milyon euro alacak.

Atina'ya dün sabah varmasının ardından sağlık kontrolüne girip ardından imza atan oyuncunun transferi, kulüp tarafından bugün açıklandı.



Olympiakoslu taraftarlara mesaj



'Emenike Olympiakos'ta' başlığıyla yapılan duyuruda Nijeryalı forvetin "Tüm taraftarlara şunu söylemek isterim ki buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Sahada olduğum müddetçe elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buraya oynamaya geldim" dedi.