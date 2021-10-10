En değerli kulüpler açıklandı: İşte Türkiye'deki en değerli kulüp

CIES tarafından Avrupa futbolunda 2021-22 sezonun kadro değerleri açıklanırken, Manchester City, 1 milyar 280 milyon euro ile ilk sırada geldi.

Avrupa futbolunda 2021-22 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 büyük lig olarak tanımlanan Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de yaz transfer döneminin kapanmasıyla kulüpler kadrolarını şekillendirdi. Ortaya çıkan kadrolar sonucu takım değerleri de hemen dikkat çekmeye başladı. Avrupa'daki en değerli kadrolara sahip 10 kulüp belirlendi. Özellikle Süper Lig kulüpleriyle oluşan uçurum hemen fark edildi.

CIES Football Observatory'nin 2021-22 sezonunun kadro değerleri araştırmasına göre son Premier Lig Şampiyonu Manchester City, 1 milyar 280 milyon euroluk kadro değeriyle öne çıktı. Bir başka İngiliz ekibi Manchester United da 1 milyar 214 milyon euro ile takipte kaldı. 3. sırada ise 946 milyon euro ile Chelsea geliyor.

Kadrosuna Lionel Messi'yi katan ve Neymar ile Mbappe gibi yıldızlara sahip olan PSG ise 808 milyon euroluk değeriyle 8. sırada kaldı.

Türkiye'de Süper Lig'de ise Avrupa'ya göre transfer dönemi 1 hafta daha uzun sürdü. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi şampiyonluk adayı kulüpler önemli hamleler yaptı. Bilhassa son şampiyon Beşiktaş; Pjanic, Batshuayi, Alex Teixeira ve Ghezzal gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş öne çıkıyor

Beşiktaş'ın kadro değeri 127 milyon euro olarak hesaplanıyor. Fenerbahçe ise Mesut Özil gibi bir yıldızın da etkisiyle 114 milyon euro ile ikinci... Bu sezon gençleşme yoluna giden ve Falcao ile yollarını ayıran Galatasaray'ın kadro değeri de 102 milyon euro. Hamsik ve Gervinho gibi yıldızları alan Trabzonspor ise 96.3 milyon euro geliyor.