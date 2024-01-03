Fatih Terim yönetimindeki Panathinakos maçı bu akşam

Panathinaikos Fatih Terim yönetimindeki ilk maçına bu akşam çıkacak. Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos ile Giannina arasındaki maçın saati ve maçın yayınlanacağı kanal belli oldu...

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ile Giannina arasında bugün oynanacak olan Yunanistan Süper Ligi maçı Yunan futbolseverler gibi Türk futbolseferler tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fatih Terim geri döndü

Panathinakos'un teknik direktörü olarak 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönen Fatih Terim ilk maçında galibiyet peşinde...

Maç saati ve yayınlanacağı kanallar belli oldu

Bugün ( 3 Ocak Çarşamba günü ) Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak olan Panathinakos - Giaonnina maçı saat 22:00'de başlayacak.

Panathinakos - Giaonnina mücadelesi S Sport Plus, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi'nde zirvenin ortağı

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, 15. haftası geride kalan Yunanistan Süper Lig'de 34 puanla lider Paok'un sadece 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde en fazla gol atan takım unvanını elinde bulunduran Panathinaikos, son olarak 2010’da lig şampiyonluğunu yaşamıştı.