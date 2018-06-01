Fatih Terim'den Rodrigues kararı !

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen sezona damga vuran Garry Rodrigues'i bırakmak istemiyor...

Birçok kritik maçta kilidi açan isim olan ve mevcut kadroda takımı ileri taşıyan bir numaralı oyuncu konumundaki Rodrigues'in satılarak transferde rahat hareket edilmesi gündeme gelirken Terim bu seçeneğin son çare olabileceğini söyledi.

27 yaşındaki oyuncu için 20 milyon avro seviyesinde teklifler olduğu menajerler aracılığıyla Galatasaray Kulübü'ne iletilirken, tecrübeli teknik adam Yeşil Burun Adalı futbolcunun gelecek sezon kulübe maddi, manevi daha çok katkı sağlayacağı fikrinde. İdealindeki kadro yapısında Rodrigues gibi bir kanat oyuncusunun mutlaka olacağını kaydeden Terim, "Rodrigues'i satmak son çare. Baktık transferde hareket alanımız kalmıyor, o zaman düşünürüz" sözlerini kullandı.

EMRE MOR İSTENİYOR

Öte yandan millî takımdan öğrencisi Emre Mor'u da gelecek sezon takımdan görmek isteyen Fatih Terim'e bu konuda iyi haberler geldi. Kiralama bedeli olarak pazarlığı 3,5 milyon avrodan açan Celta Vigolu yetkililerin yapılan görüşmeler sonrasında 3 milyon avroya kadar düştüğü bildirildi. Merkez orta sahada birinci tercih Jack Wilshere'in yanı sıra Beşiktaş ile henüz anlaşma sağlayamayan Oğuzhan Özyakup'un da nabzının yoklandığı iddia edildi, ancak Terim şu an için İngiliz futbolcuda ısrarcı.