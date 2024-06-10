Fatih Terim'in yerine gelen isim belli oldu

Fatih Terim ile yolları ayıran Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile anlaştı.

Önceki sezon ortaları takımın başına Fatih Terim'i getiren ardından sezon sonu Türk teknik direktör ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası Uruguaylı teknik ditrektör Diego Alonso oldu.

FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti. Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü.

DİEGO ALONSO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta Diego Alonso göreve getirildi. Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.