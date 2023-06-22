Fenerbahçe Beko'da ayrılık
Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsmet Akpınar’a teşekkürlerimizle!
Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 ve 2022-23 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
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