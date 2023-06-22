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Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko'da ayrılık
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Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsmet Akpınar’a teşekkürlerimizle!

Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 ve 2022-23 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar’a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Etiketler Fenerbahçe ismet akpınar fenerbahçe fenerbahçe beko basketbol ayrılık
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