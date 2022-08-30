Fenerbahçe bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz.
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