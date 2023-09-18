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Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza’dan transfer itirafları

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza’dan transfer itirafları
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex De Souza, sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin olarak çarpıcı sözler sarf etti.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından olan Alex De Souza, Fenerbahçe’ye geliş süreci ve o sarı-lacivertli takımdaki dönemi hakkında Brezilya basınından UEL’e konuştu.

Fenerbahçe’ye transfer sürecini anlatan Alex, çok iyi kontrat önerildiğini ifade etti. Alex, “Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım” dedi.

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Fenerbahçe’de kalmak için Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica'yı reddettiğini anlatan Alex, “Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım” ifadelerini kullandı.

 ALEX'İN KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex De Souza, 171 gol attı, 146 asist yaptı. Alex, Fenerbahçe kariyerinde 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe alex itiraf
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