  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yoğun ilgi: 50 bin kişi izleyecek

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yoğun ilgi: 50 bin kişi izleyecek

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yoğun ilgi: 50 bin kişi izleyecek

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı. Satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükenirken maçı 50 bin kişinin izleyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler'de taraftarlar, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler zaten kısa sürede tükenmişti.

Bu akşam nefeslerin kesileceği dev derbide ülker Stadı'nda 50 binin üzerinde seyirci olması bekleniyor.

Yeni bir seri için destek verilecek
Aslan'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisi 2020'da sona eren ve ezeli rakibini sahasındaki son 4 lig maçında da deviremeyen Kanarya'da tribünler, yeni bir serinin başlangıcı için stadı doldurarak, takıma büyük destek verecek.

Etiketler derbi 50 50 bin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan Valerien İsmael yorumu: At gibi hoca...
''Ramazan'da alkol içemezsiniz'' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var
Eyvah! Milletin vekili şimdi ay sonunu nasıl getirecek !?
Hava birden soğuyacak! Yağışlar geri geliyor
Kadın sürücüye saldırdı, gözü arabadaki bebeği bile görmedi
Gurbetçi vatandaş ''5 günlük maaşımla aldım'' dedi, sosyal medya karıştı
Hırsızlar güpegündüz öyle bir şeyi çaldı ki... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den korkutan dolar tahmini
İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na: ''Zavallı arkadaş...''
Malatya'daki 5,2'lik depremin ardından korkunç görüntü: Gündüz geceye döndü!