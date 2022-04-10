Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yoğun ilgi: 50 bin kişi izleyecek

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı. Satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükenirken maçı 50 bin kişinin izleyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler'de taraftarlar, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler zaten kısa sürede tükenmişti.

Bu akşam nefeslerin kesileceği dev derbide ülker Stadı'nda 50 binin üzerinde seyirci olması bekleniyor.

Yeni bir seri için destek verilecek

Aslan'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisi 2020'da sona eren ve ezeli rakibini sahasındaki son 4 lig maçında da deviremeyen Kanarya'da tribünler, yeni bir serinin başlangıcı için stadı doldurarak, takıma büyük destek verecek.