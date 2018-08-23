Fenerbahçe Josef'i açıkladı !

Fenerbahçe, Josef de Souza transferi için Al Ahli Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den KAP'a Giuliano açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten KAP’a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza’nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC’ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Sarı-Lacivertli kulüp dün ortaya atılan Arabistan iddialarını resmi siteden yalanlamıştı.

İşte Fenerbahçe’nin dün yaptığı açıklama…

“Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”