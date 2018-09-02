Fenerbahçe maçına 'VAR' damgası !

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Kayserispor’da VAR kararıyla kırmızı kart gören Şamil Çinaz maça damga vurdu. 81.dakikada Fenerbahçe’nin genç yeteneği Eljif Elmas ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin üzerine sert bir şekilde basan Şamil Çinaz sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Pozisyonun ardından Eljif Elmas acılar içinde yerde kalırken video hakem sistemi karşılaşmayı yöneten Ümit Öztürk’e uyarı verdi. Kenara gelerek VAR sisteminden pozisyonu izleyen Öztürk, tekrar sahaya dönerek Şamil Çinaz’a kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe - Kayserispor: 2-3

Karar sonrası yoğun itirazlarda bulunan ve hakemin üzerine yürüyen Şamil’i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Oyuna girdikten 10 dakikasa sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Şamil Çinaz Milli aranın ardından deplasmanda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

* Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…