Fenerbahçe, Miha Zajc transferini açıkladı

Fenerbahçe Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, Miha Zajc'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu." ifadelerine yer verildi.

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.” dedi.