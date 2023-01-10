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Fenerbahçe Samet Akaydın transferini resmen bitirdi

Fenerbahçe Samet Akaydın transferini resmen bitirdi
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Fenerbahçe Kulübü Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda uzun süredir peşinde olduğu Samet Akaydın transferini bitirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda stopere bölgesine takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferini bitirdi.

FENERBAHÇE, SAMET AKAYDIN'I AÇIKLADI
Fenerbahçe Kulübü anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Açıklama Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde toplamda 4 milyon euro ödeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'a sezon sonuna kadar 8 Milyon TL ödeyecek. Sarı-lacivertlilerle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak Samate Akaydın, gelecek sezon 15 Milyon TL maaş alacak. Defans oyuncusunun maaşı her sezon artış gösterecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe samet akaydın
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