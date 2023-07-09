Fenerbahçe sezonun ilk maşına çıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına Rusya'da Zenit karşısında çıkacak.

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olabilmek için tüm gayreti gösterecek olan Fenerbahçe, hazırlık kapsamında ilk maçına Rusya ekibi Zenit karşısında çıkacak.

Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZENİT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pari Premier Cup Turnuvası'nda Fenerbahçe, Rusya'da Zenit ile 9 Temmuz Pazar günü yani bugün karşı karşıya gelecek.

Saat 19.30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere Rusya'ya giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

SAMET VE LİNCOLN KAMPA DAHİL OLMADI

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.