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Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ömer Temelli istifa etti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ömer Temelli istifa etti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli görevlerinden istifa etti.

Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevinden ayrıldı.

Temelli sarı-lacivertli kulüpte daha önce Aziz Yıldırım döneminde de yöneticilik yapmıştı.

ÖMER TEMELLİ KİMDİR?
Ömer Temelli 02 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmenelidir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ömer Temelli, Mart 2006'dan sonra iki ikez yedek ve sonrasında da asil üye olarak Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı.

Temelli, farklı dönemlerde stad, tesisler, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol takımı, Fenerbahçe Kolej, Taraftar kart, Fenercell ve Futbol Altyapı'dan sorumlu Asbaşkanlık görevlerini yürüttü.

Ömer Temelli, Aziz Yıldırım'ın kuzeni ile evlidir.

Üniversite mezunu olan Temelli evli ve 2 çocuk babasıdır.

Etiketler fenerbahçe ömer temelli
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