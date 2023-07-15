Fenerbahçe'de, hazırlık maçında Edin Dzeko damgası!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya geldi.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ın son maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla kozlarını paylaştı. Smena Stadyumu’nda oynana müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bosnalı yıldızın golünde asisti yapan isim ise yeni transfer Ryan Kent oldu.

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı. Sarı lacivertliler, turnuvadaki ikinci maçında ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

FERDİ KADIOĞLU GÖZ DOLDURDU

Milli takımdan sakat döndükten sonra bir süre takımdan ayrı çalışan ve kampın ikinci gününde antrenmanlara dahil olan Ferdi Kadıoğlu, bu maçın yedek kadrosunda yer aldı ve karşılaşmanın 63. dakikasında Oosterwolde'nin yerine oyuna alındı.

Genç oyuncu, oyuna alındıktan sonra etkili bir oyun sergiledi ve Fenerbahçe'nin gol de bulduğu son bölümlerde takımına ofansif katkı sundu.

DJIKU İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin, Fransa 1. Lig ekiplerinden Strasbourg'la sözleşmesi bittikten sonra 3+1 yıllığına renklerine kattığı Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku da, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Djiku, Peres'in yanında sağ stoper olarak görev aldı.

Rusya'daki hazırlık kampı sürecini bitiren Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek.