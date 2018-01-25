  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 25 Ocak 2018 11:30

Fenerbahçe'de Janssen şoku !

Fenerbahçe'nin golcü ismi Janssen'in yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Janssen şoku !
A+ A-

Ligin 15. haftasında oynanan Bursaspor maçında sakatlanan VincentJanssen'in durumu hala soru işareti... Ayak baş parmağına krampon dişlisi geldiği için sahalardan uzak kalan Hollandalı aradan bir buçuk ay geçti ama hala idmanlara bile çıkamadı.

Bu da "Daha büyük bir sakatlık mı var" sorusunu akıllara getirdi. Takımla çalışmara başlayacağı söylenmesine rağmen tedavi süresinin sürekli uzadığı açıklanan Janssen'le ilgili kulüpten de herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Janssen'le ilgili son gelen haberler ise 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay daha oynayamayacağı şeklinde. 

Fotomaç

son dakika fenerbahçe haberleri , janssen , fenerbahçe , fenerbahçe haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM