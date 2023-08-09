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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin lisansı donduruldu

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin lisansı donduruldu
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin lisansı donduruldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Portekizli oyuncunun devre arasına kadar oynayamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Lincoln Henrique sakatlığını atlatamadı. 24 yaşındaki oyuncunun lisansı donduruldu. Portekizli orta saha, Süper Lig'in devre arasına kadar oynayamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile oynanacak ilk maç öncesinde Lincoln Henrique hakkında konuştu.

Kartal, "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk." dedi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe lisans lincoln
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