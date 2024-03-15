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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Forma giyemeyecek
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'de pazar günü oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Süper Lig'de pazar günü oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu. Milli futbolcu bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Unioın SG'yi konuk ettiği maçın 75. dakikasında oyuna giren Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın son anlarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de son haftaların formda oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan tecrübeli orta saha 3 gol gol atarken 6 da asist yaptı.

OdaTV.com

Etiketler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe forma
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