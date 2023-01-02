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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda, sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin,

Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski,

 Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler,

Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe antalyaspor
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