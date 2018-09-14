Fikret Orman’dan Kagawa itirafı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili bir itirafta bulundu.

Transfer sezonunda ilgilendikleri Japon oyuncu Kagawa ile ilgili olarak konuşan Fikret Orman, oyuncunun Almanya’dan ayrılmak istemediği için teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Orman, “Kagawa çok önemli bir oyuncu mesela. Oyuncu Almanya’dan ayrılmak istemedi, yoksa biz temas ettik, istedik de ancak oyuncu ve ailesi Almanya’yı bırakmak istemediği için transfer olmadı. Zaman içinde inşallah Japon oyuncularımızı da görmek isteriz. Tabii Beşiktaş’a katkı olmak durumunda” dedi.