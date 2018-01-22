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  4. 22 Ocak 2018 12:42

Galatasaray Carrasso'yla yollarını ayırıyor !

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği kaleci Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek.

Galatasaray Carrasso'yla yollarını ayırıyor !
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Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından bedelsiz olarka transfer edilen yedek kaleci Cedric Carrasso, kendisine kulüp arıyor. Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.

HEDEFTE KARABÜKSPOR'DAN ÇAĞLAR VAR

Galatasaray yönetimi de bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefinde Karabükspor'un genç eldiveni Çağlar var.

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