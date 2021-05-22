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Galatasaray resmen KAP'a bildirdi: 3 yıllık sözleşme...

Galatasaray resmen KAP'a bildirdi: 3 yıllık sözleşme...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Marcao, Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray sezonun ilk imzasını Brezilyalı Marcao'ya attırdı. Brezilyalı stoper, Mayıs ayının sonunda bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Galatasaray, Marcao'nun imzasını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

 İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın sözleşmesinin uzatılması hakkında.

‘'Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın paylaşımı:

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer marcao
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