Galatasaray transfer etmek istiyordu, doping testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Juventuslu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Pogba, Anti-Doping komitesi tarafından geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı.

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Türkiye'de Galatasaray'a transfer ihtimali konuşulan oyuncuya doping testinden kötü haber geldi. Pogba, Anti-Doping komitesi tarafından geçici olarak futboldan uzaklaştırıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.

Galatasaray'a transfer olabileceği konuşulan oyuncu, İtalyan basınında yer alan habere göre doping testinden geçemedi.

Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendiği mücadeleye yedek başlayan Pogba, forma şansı bulamamıştı.